Крымских чиновников заставили сделать пешеходные «зебры» возле школ

12 Февр. 08:33 2019-02-12T18:17:07+03:00

Возле учебных заведений также должны быть лежачие полицейские. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Надзорный орган в Армянске выявил нарушения на дорогах вблизи учреждений, где находятся дети.

- Установлено, что участки дорог вдоль детских образовательных учреждений – МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», «Суворовская начальная школа-детский сад» и расположенные на них наземные пешеходные переходы не отвечают требованиям безопасности, - сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

На дороге возле школы № 1 в асфальте выбоины и ямы, нет тротуара. Рядом со школы в Суворово нет дорожной разметки, светофора и «лежачего полицейского».

Прокурор города подал в суд иском о признании бездействия администрации города Армянска незаконным и понуждении устранить недостатки, которые создают угрозу для жизни и здоровья детей, переходящих дорогу.

Суд поддержал прокурора. На сегодня дорога возле школы № 1 приведена в порядок, а оборудование перехода возле Суворовской школы прокуратура взяла под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU