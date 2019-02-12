Под Симферополем легковушка на скорости врезалась в отбойник
Под Симферополем недалеко от села Урожайное, перед строящимся мостом на трассе «Таврида», произошла авария с участием легкового автомобиля марки Volkswagen Passat. Инормарку на большой скорости буквально «нанизало» на отбойник, сообщили очевидцы в социальной сети в группе «Автопартнер Крым».
- На сужении дороги, произошло страшное ДТП, двое молодых ребят чудом остались живы, но пострадали очень. Не превышайте скорость... Берегите себя... Ребятам скорейшего выздоровления, - рассказала подписчица группы Ирина.
Девушка добавила, что оказывала помощь ребятам, которые пострадали при ДТП.
Еще один из автолюбителей отметил, что легковой автомобиль сильно пострадал из-за столкновения.
- Повсюду осколки, огнетушители, медики стояли, много людей. Металлический отбойник тоже разбит, похоже, что они «воткнулись на большой скорости», - дополнил очевидец Иван.
ИСТОЧНИК KP.RU