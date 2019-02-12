2019-02-12T11:48:19+03:00
Происшествия

В центре Симферополя легковушка протаранила дерево и перевернулась

Причины аварии пока неизвестны
Александра КОРШУНОВА
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О пострадавших на данный момент ничего неизвестно. Фото: "Автопартнер Крым"/ВконтактеО пострадавших на данный момент ничего неизвестно. Фото: "Автопартнер Крым"/Вконтакте
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Во вторник, 12 февраля, в Симферополе на переулке Элеваторном произошла авария. Там легковушка на большой скорости врезалась в дерево, а после столкновения перевернулась на крышу.

Информации о пострадавших на данный момент нет, сообщили в соцсети в группе «Автопартнер Крым».

Очевидцы предполагают, что водитель ехал на очень большой скорости и врезался в дерево.

- Я думаю, пошел на обгон, там закрытый поворот. Потом пошла встречная полоса, он и врезался в дерево, при этом скорость была 100-200 километров, - написал подписчик группы Денис.

Также под Симферополем, недалеко от села Урожайное, легковой автомобиль Volkswagen Passatна большой скорости врезался в отбойник. К счастью, двое мужчин остались живы, но получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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