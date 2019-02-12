В море под Феодосией взорвали авиабомбу весом 250 килограммов
В поселке Орждоникидзе, недалеко от Феодосии, ликвидировали авиационную бомбу весом 250 килограммов. Ее нашли при обследовании Двухякорной бухты на глубине пяти метров около защитного мула, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.
На место происшествия сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.
- Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса, мы приняли решение провести операцию по уничтожению авиабомбы на месте ее обнаружения - в воде. Это также позволила сделать допустимая глубина его расположения, - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Крыму Александр Еремеев.
К счастью, операция по подрыву снаряда прошла успешно. После этого спасатели повторно проверили территорию, больше взрывоопасных предметов там не обнаружили.
Кстати, с начала 2019 года сотрудники чрезвычайного ведомства уничтожили 25 снарядов времен Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU