В море под Феодосией взорвали авиабомбу весом 250 килограммов

12 Февр. 12:38 2019-02-12T12:38:07+03:00

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В поселке Орждоникидзе, недалеко от Феодосии, ликвидировали авиационную бомбу весом 250 килограммов. Ее нашли при обследовании Двухякорной бухты на глубине пяти метров около защитного мула, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Крыму.

На место происшествия сразу выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

- Учитывая благоприятные погодные условия и технические характеристики боеприпаса, мы приняли решение провести операцию по уничтожению авиабомбы на месте ее обнаружения - в воде. Это также позволила сделать допустимая глубина его расположения, - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Крыму Александр Еремеев.

К счастью, операция по подрыву снаряда прошла успешно. После этого спасатели повторно проверили территорию, больше взрывоопасных предметов там не обнаружили.

Кстати, с начала 2019 года сотрудники чрезвычайного ведомства уничтожили 25 снарядов времен Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU