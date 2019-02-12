В Ялте исчезла 12-летняя девочка

12 Февр. 12:58 2019-02-12T12:58:43+03:00

Лизе всего 12 лет. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

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На Крымском полуострове ищут пропавшую без вести несовершеннолетнюю жительницу Ялты: школьница не выходит на связь с близкими и друзьми уже почти сутки.

- 11 февраля, около 16.00 из дома в городе Ялта ушла несовершеннолетняя Полиянская Елизавета Михайловна, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Крымчанка на момент исчезновения была в красном пальто до колен, синих джинсах и черной обуви.

На вид девочке 12 лет. Школьница худенькая, ее рост 125-130 сантиметров, волосы темные, стрижка «каре» и глаза карие. Юной крымчанке исполнится 13 лет в самом начале сентября.

Полиция Республики Крым просит всех, кто что-либо знает о Лизе, сообщить по адресу: г.Ялта, ул. Кирова/Морская, 8/12. Так поделиться информацией о подростке можно по телефону дежурной части: (7 (3654) 22-28-22 или или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU