Под Симферополем произошло ДТП: BMW разлетелась на части

12 Февр. 15:12 2019-02-12T15:12:05+03:00

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В селе Перово в Симферопольском районе произошла авария с участием легкового автомобиля марки BMW. Удар был такой силы, что машина буквально разлетелась на части, сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым».

Как написали в комментариях подписчики, водитель при аварии погиб. А пассажира увезли в больницу.

Запчасти разлетелись по всей дороге. Фото: Анатолий Павлюк/"Автопартнер Крым"/Вконтакте

Один из автолюбителей рассказал, что на этом участке дороге необычное закругление дороги.

- Он почти по прямой в дерево влетел через бордюр на встречной полосе, и видимо, его отбросило назад. Вообще запчасти разбросаны…ужас, - написал пользователь соцсети Павел.

Напомним, недалеко от села Урожайное, легковой автомобиль Volkswagen Passatна большой скорости врезался в отбойник. К счастью, двое мужчин остались живы, но получили серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU