Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине

12 Февр. 16:58 2019-02-12T17:03:40+03:00

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Так называемая прокуратура АРК в Украине открыла уголовное производство против российского интернет-провайдера, работающего в Крыму. При этом поставщик услуг сотрудничает с провайдерами Луганской области.

- По предварительной информации, предприятие с российской регистрацией в нарушение законодательства Украины осуществляет предоставление услуг интернет-провайдера на временно оккупированной территории АР Крым. При этом, с целью противодействия международным санкциям, сотрудничает с интернет-провайдерами, которые расположены на временно оккупированной территории Луганской области, – сообщили в пресс-службе украинской прокуратуры.

Надзорное ведомство считает, что предприятие осуществляет действия, направленные на изменение границ территории или госграницы Украины и нарушает порядок, установленный Конституцией. Начато расследование по части 1 статьи 110-2 УК Украины.

Напомним, с 1 марта текущего года в министерстве по информации и связи РК прогнозируют повышение тарифа на интернет, поскольку главные магистральщики, у которых закупают трафик местные провайдеры, подняли услуги на 25%.

ИСТОЧНИК KP.RU