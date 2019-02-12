2019-02-12T17:22:01+03:00
Общество

Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода

Также прогнозируется усиление ветра
Александра КОРШУНОВА
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В МЧС попросили соблюдать необходимые меры безопасностиВ МЧС попросили соблюдать необходимые меры безопасностиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму в среду, 13 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и утром будет очень сильный дождь, а в горах - со снегом.

В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что прогнозируется и усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду.

В чрезвычайном ведомстве попросили жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

ВАЖНО

При непогоде:

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе

- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения

- закройте окна и балконы

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте там машины

В случае чрезвычайных ситуаций звоните: «101».

ИСТОЧНИК KP.RU

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