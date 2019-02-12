Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
В Крыму в среду, 13 февраля, ожидается ухудшение погодных условий. Ночью и утром будет очень сильный дождь, а в горах - со снегом.
В пресс-службе МЧС Крыма сообщили, что прогнозируется и усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20-25 метров в секунду.
В чрезвычайном ведомстве попросили жителей соблюдать необходимые меры безопасности.
ВАЖНО
При непогоде:
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе
- не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения
- закройте окна и балконы
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач
- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте там машины
В случае чрезвычайных ситуаций звоните: «101».
ИСТОЧНИК KP.RU
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