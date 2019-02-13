2019-02-13T09:56:44+03:00
Общество

Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения

«Жилсервис Керчь» не прошел прокурорскую проверку
Анастасия ЖУКОВА
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Муниципальное предприятие заплатит за неправильную уборку мусораМуниципальное предприятие заплатит за неправильную уборку мусораФото: Анастасия ЖУКОВА
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Керченскую управляющую компанию МУП «Жилсервис Керчь» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушени при нарушения при обращении с отходами. Их выявили во время прокурорской проверки.

В надзорном ведомстве обнаружили, что предприятие собирает и вывозит отходы, однако у МУПа не оказалось лимитов на размещение мусора, а также программы производственного

- Знание точного количества образовавшихся отходов и их распределение на вторичную переработку и захоронение определяет сумму платежей за негативное воздействие на окружающую природную среду, позволяет осуществлять контроль в области обращения с отходами и их правильную утилизацию, - отметили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

Суд согласился с доводами прокуратуры и оштрафовал управляющую компанию на 100 тысяч рублей, обязав устранить нарушения под контролем прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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