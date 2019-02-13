2019-02-13T08:56:48+03:00
Общество

В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану

Скульптор изобразит легендарного летчика во весь рост
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму появится новый памятник дважды Герою Советского союза Амет-хану Султану.

Легендарный летчик-ас родился и вырос в Крыму, но на полуострове есть лишь его бюсты. Теперь планируется увековечить героя в граните "во весь рост". Как рассказал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, монумент установят в Симферополе, в сквере на площади возле центрального рынка, названной в честь летчика.

- Ко мне обращались многие организации и просто люди с просьбой об установке памятника нашему земляку Амет-хану Султану, а сейчас глава общественного движения «Къырым» Февзи Кубединов выступил с конкретным предложением, продуманным до деталей. Я могу с уверенностью сказать — общество ждет установки памятника. Социально ответственные предприниматели сразу же откликнулись на мое предложение посодействовать и не только разработают проект и выполнят работы, но и благоустроят территорию у памятника, - отметил Бальбек.

Как подчеркнул депутат, установка памятника уже согласована с администрацией крымской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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