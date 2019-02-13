Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр

13 Февр. 09:47 2019-02-13T09:47:56+03:00

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» посетил порт Лимассол Республики Кипр.

Российский фрегат пополнил на Кипре запасы материальных средств, а военнослужащие посетили исторические места Лимассола с экскурсиями.

- Заход российского фрегата в иностранный порт прошёл в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота. - Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с ноября 2018 года.

СПРАВКА КП

«Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. На воду его спустили в сентябре 2015 года. Порт приписки - Севастополь.

На корабле установлен Многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Штиль», способный отражать массированные атаки воздушного противника, зенитный артиллерийский комплекс. Скорость - 30 узлов.

ИСТОЧНИК KP.RU