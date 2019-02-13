Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» посетил порт Лимассол Республики Кипр.
Российский фрегат пополнил на Кипре запасы материальных средств, а военнослужащие посетили исторические места Лимассола с экскурсиями.
- Заход российского фрегата в иностранный порт прошёл в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота. - Фрегат «Адмирал Макаров» выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с ноября 2018 года.
СПРАВКА КП
«Адмирал Макаров» — третий фрегат проекта 11356. Был заложен 29 февраля 2012 года на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. На воду его спустили в сентябре 2015 года. Порт приписки - Севастополь.
На корабле установлен Многоканальный зенитный ракетный комплекс средней дальности «Штиль», способный отражать массированные атаки воздушного противника, зенитный артиллерийский комплекс. Скорость - 30 узлов.
ИСТОЧНИК KP.RU