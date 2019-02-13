Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков

13 Февр. 11:15 2019-02-13T11:59:06+03:00

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На предприятии «Крымские морские порты» произошли кадровые изменения - должность директора покинул Алексей Волков. На этот пост назначили Сергея Квасова.

В приказе Минтранса указано, что договор с новым директором заключен на один год.

- Назначить Квасова Сергея Борисовича на должность генерального директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымские морские порты» с 13 февраля 2019 года с испытательным сроком три месяца, - указано в приказе.

В свою очередь Алексей Волков сказал, что это «плановая ротация», а порты ждет реорганизация с поддержкой федерального центра.

- Перешел работать в министерство транспорта, чтобы усилить морское направление. Нового гендиректора оценивать будем по делам и результату, а не по слухам и документам из прошлого. Впереди - сезон 2019 и сложные задачи! Спасибо за поддержку тем, кто искренне верит в будущее республики, - отметил Волков.

Он добавил, что теперь будет работать советником министра.

ИСТОЧНИК KP.RU