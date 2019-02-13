Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники

13 Февр. 11:56 2019-02-13T11:56:47+03:00

У него нашли 80 килограммов запчастей. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Он сделал в своей машине тайник

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Сотрудники Погрануправления на пункте пропуска Джанкой обнаружили украинца, который пытался в багажнике «ВАЗа» провезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельскохозяйственной техники.

Как сообщили в пресс-службе управления, 35-летний мужчина сделал в своей машине тайник.

Мужчина не уведомил сотрудников пограничной службы о "багаже". Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

- Пограничники обнаружили около 80 килограммов автозапчастей, о которых в ходе опроса зарубежный гость не заявлял. Оттуда извлекли более 150 единиц 17-ти различных наименований запасных деталей, предположительно предназначающихся для сельскохозяйственной техники, - добавили в Погрануправлении.

Он пытался ввести запчасти на территории полуострова. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

Сотрудники ведомства провели с мужчиной разъяснительную беседу и предложили ему оформить багаж в установленном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU