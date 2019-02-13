В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку

13 Февр. 12:31 2019-02-13T12:31:18+03:00

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Полицейские в Ялте нашли пропавшую 12-летнюю девочку, ее сразу вернули родителям. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, она ушла из дома 11 февраля, несколько дней скрывалась от родственников и не хотела возвращаться домой.

Ориентировку с ее фотографией разместили в средствах массовой информации и социальных сетях.

- Правоохранители и инспекторы по делам несовершеннолетних почти двое суток обследовали вероятные места пребывания ребенка, показывали людям ее фотографию. Также обращались к ялтинцам с просьбой как можно быстрее сообщить в полицию, если увидят девочку, - добавили в пресс-службе.

Пропавшую девочку заметил охранник санатория, он и позвонил в полицию.

Сейчас ребенок находится дома. К счастью, никаких «противоправных действий в отношении нее за время нахождения вне дома совершено не было».

С родителями и самой девочкой полицейские провели профилактические беседы.

ИСТОЧНИК KP.RU