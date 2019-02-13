2019-02-13T12:56:35+03:00
Происшествия

На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево

Пострадали два человека
Александра КОРШУНОВА
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Водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Фото: пресс-служба МЧС РКВодитель не справился с управлением и врезался в дерево. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В районе села Переваловка, на трассе Грушевка-Судак, автомобиль «Жигули» врезался в дерево. На место происшествия выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, водитель ехал в Судак со стороны Грушевки, не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Спасатели совместно с врачами перенесли 46-летнего и 32-летнего мужчин в машину «скорой помощи». С травмами различной степени тяжести их доставили в городскую больницу Судака.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства приняли противопожарные меры, для предотвращения загорания в зоне ЧП, - добавили в пресс-службе МЧС.

Напомним, во вторник, 12 февраля, в Симферопольском районе в результате столкновения автомобиль BMW разлетелся на части. К сожалению, при столкновении водитель погиб.

А недалеко от села Урожайное, легковой автомобиль Volkswagen Passatна большой скорости врезался в отбойник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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