2019-02-13T15:15:43+03:00
Политика

Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков

В них задействовали 500 военнослужащих
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму прошло двустороннее ротное учение мотострелков Черноморского флота. Его проводили на одном из полигонов боевой подготовки.

Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, военные отработали тактические действия при поддержке армейской авиации, маскировке позиций, установке минных полей, устройству засад, высадке мобильных групп и ведения разведки.

- Одной из основных задач учения явилось прохождение практики самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение ими нестандартных, действий в зависимости от обстановки на поле боя, - подчеркнули в пресс-службе.

В учениях задействовали более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной военной техники. В это число вошли танки, бронетранспортеры и армейская авиация.

Напомним, в Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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