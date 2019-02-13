Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
В Крыму прошло двустороннее ротное учение мотострелков Черноморского флота. Его проводили на одном из полигонов боевой подготовки.
Как сообщили в пресс-службе Черноморского флота, военные отработали тактические действия при поддержке армейской авиации, маскировке позиций, установке минных полей, устройству засад, высадке мобильных групп и ведения разведки.
- Одной из основных задач учения явилось прохождение практики самостоятельного принятия решений командирами подразделений и применение ими нестандартных, действий в зависимости от обстановки на поле боя, - подчеркнули в пресс-службе.
В учениях задействовали более 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной военной техники. В это число вошли танки, бронетранспортеры и армейская авиация.
Напомним, в Крыму по учебной тревоге подняли военнослужащих Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU