2019-02-13T15:52:32+03:00
Происшествия

На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека

В полиции проводят проверку по факту ДТП
Александра КОРШУНОВА
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Пострадавших отвезли в больницу Керчи. Фото: пресс-служба МЧС РК.Пострадавших отвезли в больницу Керчи. Фото: пресс-служба МЧС РК.
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В Ленинском районе, в районе поворота на поселок Багерово, на трассе «Таврида» произошла авария с участием автомобиля марки «Лада». Как сообщили в пресс-службе МВД РК, водитель уснул за рулем, а после этого машина врезалась в опору электропередач.

В результате аварии пострадал 21-летний водитель и два пассажира - 20 и 29 лет. Как рассказали в МЧС РК, их отвезли в городскую больницу Керчи.

- Они получили легкие повреждения. Авария обошлась без жертв, благодаря тому, что все, кто находился в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности, - добавили в пресс-службе МВД РК.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.

После этого и будет принято решение.

Напомним, на тресе Грушевка-Судак в дерево врезались "Жигули", пострадали два человека. Их отвезли в больницу Судака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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