На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
В Ленинском районе, в районе поворота на поселок Багерово, на трассе «Таврида» произошла авария с участием автомобиля марки «Лада». Как сообщили в пресс-службе МВД РК, водитель уснул за рулем, а после этого машина врезалась в опору электропередач.
В результате аварии пострадал 21-летний водитель и два пассажира - 20 и 29 лет. Как рассказали в МЧС РК, их отвезли в городскую больницу Керчи.
- Они получили легкие повреждения. Авария обошлась без жертв, благодаря тому, что все, кто находился в автомобиле, были пристегнуты ремнями безопасности, - добавили в пресс-службе МВД РК.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства аварии.
После этого и будет принято решение.
Напомним, на тресе Грушевка-Судак в дерево врезались "Жигули", пострадали два человека. Их отвезли в больницу Судака.
ИСТОЧНИК KP.RU