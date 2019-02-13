2019-02-13T16:30:40+03:00
Происшествия

Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими

Виновник сбежал с места аварии
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балаклаве осудили 24-летнего экс-полицейского по вине которого в августе 2016 произошла авария. В результате столкновения погибли два человека, а мужчина с места скрылся не вызвав врачей и сотрудников ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда, бывший полицейский на машине пренебрег требованиями ПДД, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, который ехал по встречной полосе.

Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Виновник аварии пришел в себя и сбежал.

Спустя трех месяцев судебного разбирательства экс-полицейский не признал себя виновным. После вынесли обвинительный приговор: он отправится на 6 лет в колонию-поселения и заплатит близким погибших 3,2 миллиона рублей.

На данный момент в законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом
В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей
На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево
В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку
Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники
Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков
Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар
В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков
Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану
Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения
В Симферополе 13 февраля частично отключат свет
Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды
Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине
Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк