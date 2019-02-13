Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими

13 Февр. 16:30 2019-02-13T16:30:40+03:00

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В Балаклаве осудили 24-летнего экс-полицейского по вине которого в августе 2016 произошла авария. В результате столкновения погибли два человека, а мужчина с места скрылся не вызвав врачей и сотрудников ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе Балаклавского районного суда, бывший полицейский на машине пренебрег требованиями ПДД, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем, который ехал по встречной полосе.

Водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Виновник аварии пришел в себя и сбежал.

Спустя трех месяцев судебного разбирательства экс-полицейский не признал себя виновным. После вынесли обвинительный приговор: он отправится на 6 лет в колонию-поселения и заплатит близким погибших 3,2 миллиона рублей.

На данный момент в законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU