2019-02-13T18:31:13+03:00
Общество

Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей

В 2019 году работы проведут на 65 объектах
Александра КОРШУНОВА
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Уже утвердили план работ на пять летУже утвердили план работ на пять летФото: Александра КОРШУНОВА
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На содержание и ремонт дорог Симферополю выделят 2,2 миллиарда рублей. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, уже утверждена схема очередности проведения работ в городе на ближайшие пять лет.

Он добавил, что помимо 1,1 миллиарда рублей, такая же сумма дойдет и из резервного фонда правительства Российской Федерации.

В свою очередь глава администрации крымской столицы Наталья Маленко отметила, что в 2019 году планируется отремонтировать 65 улиц, общая протяженность которых составляет 75 километров. А еще на 230, где вообще нет асфальта, проведут отсыпку щебнем.

- В планах приведение в соответствие 328 остановок общественного транспорта. До 1 июня планирует поставить 75 «умных» остановок, - резюмировала Маленко.

Кстати, в Симферополе создадут "черный список" недобросовестных подрядчиков. Больше в городе они работать не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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