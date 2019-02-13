2019-02-13T18:06:03+03:00
Звезды

В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат

Сейчас ведется подготовка к реставрационным работам
Александра КОРШУНОВА
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Объект культурного наследия находится на горе МитридатОбъект культурного наследия находится на горе МитридатФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Из-за угрозы разрушения на объекте «Пританей, II до н.э», который находится на горе Митридат, демонтировали фрагмент колоннады перистильного двора. Его реконструировали в 1976 году.

Как сообщили в «Восточно-Крымском историко-крымском музее-заповеднике», срочные меры предприняли по причине того, что ситуация начала стремительно ухудшаться.

- Срочные меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника , а также безопасности пребывания людей в его пределах, - добавили в музее.

Сейчас ведутся подготовительные работы для проведения реставрационных работ. В этом готовы оказать содействие Госкомитет по охране культурного наследия и Минкультуры Республики Крым.

Кстати, на реконструкцию Митридатских лестниц в Керчи выделили 690 миллионов рублей, уже одобрена сметная документация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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