В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Из-за угрозы разрушения на объекте «Пританей, II до н.э», который находится на горе Митридат, демонтировали фрагмент колоннады перистильного двора. Его реконструировали в 1976 году.
Как сообщили в «Восточно-Крымском историко-крымском музее-заповеднике», срочные меры предприняли по причине того, что ситуация начала стремительно ухудшаться.
- Срочные меры были предприняты в связи с прогрессирующим ухудшением ситуации и возникшей угрозой физическому состоянию основной конструкции памятника , а также безопасности пребывания людей в его пределах, - добавили в музее.
Сейчас ведутся подготовительные работы для проведения реставрационных работ. В этом готовы оказать содействие Госкомитет по охране культурного наследия и Минкультуры Республики Крым.
Кстати, на реконструкцию Митридатских лестниц в Керчи выделили 690 миллионов рублей, уже одобрена сметная документация.
ИСТОЧНИК KP.RU