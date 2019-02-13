2019-02-13T18:07:52+03:00
Общество

Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом

Они эвакуировали людей и тушили условный огонь
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Пожарные проложили линию рукавов к очагу возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по КрымуПожарные проложили линию рукавов к очагу возгорания. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Крыму
Изменить размер текста:

Сотрудники Федеральной противопожарной службы РК 13 февраля учились ликвидировать пожар в торговом центре «Меганом».

- Для тренировки был разработан довольно сложный сценарий, отработка которого позволит спасателям не только тщательно отработать навыки, но и позволит изучить оперативно-тактическую характеристику объекта, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

По легенде, в электрощите произошло короткое замыкание, и в кинозале начало гореть электрическое оборудование. Существовала угроза распространения пожара на большую площадь.

Прибывшие на место пожарные установили автоцистерны на пожарный гидрант и проложили магистральную линию пожарных рукавов к очагу возгорания.

Из торгового центра эвакуировали 250 человек, 7 посетителей спасли.

Всего в учениях было задействовано от МЧС России: более 60 человек личного состава и более 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей
Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими
На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево
В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку
Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники
Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков
Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар
В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков
Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану
Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения
В Симферополе 13 февраля частично отключат свет
Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды
Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине
Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк