Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом

13 Февр. 18:07 2019-02-13T18:07:52+03:00

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Сотрудники Федеральной противопожарной службы РК 13 февраля учились ликвидировать пожар в торговом центре «Меганом».

- Для тренировки был разработан довольно сложный сценарий, отработка которого позволит спасателям не только тщательно отработать навыки, но и позволит изучить оперативно-тактическую характеристику объекта, – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

По легенде, в электрощите произошло короткое замыкание, и в кинозале начало гореть электрическое оборудование. Существовала угроза распространения пожара на большую площадь.

Прибывшие на место пожарные установили автоцистерны на пожарный гидрант и проложили магистральную линию пожарных рукавов к очагу возгорания.

Из торгового центра эвакуировали 250 человек, 7 посетителей спасли.

Всего в учениях было задействовано от МЧС России: более 60 человек личного состава и более 10 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU