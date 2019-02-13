В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
В центре Севастополя на Историческом бульваре нашли боеприпас немецкого производства. Взрывоопасный предмет калибром 150 миллиметров обнаружили под землей, на глубине в 1 метр. Эхо войны лежало не где-нибудь, а рядом со зданием всемирно известной «Панорамы» – в районе главной аллеи.
На следующий же день сотрудники чрезвычайного ведомства вывезли опасную находку на спецполигон для уничтожения.
Боеприпас лежал под метровым слоем земли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю.
- За последнее время выросло обнаруженных на территории Исторического бульвара боеприпасов: : осенью 2018 года там началась первая за 70 лет капитальная реконструкция, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю.
Всего в центре города-героя найдено 66 боеприпасов, причем семь из них – это авиационные бомбы.
На днях в городе-герое Севастополе уничтожили шесть авиабомб в долине Кара-Коба. Саперы смогли обезвредить 140 кило боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
В центре Севастополя, рядом с всемирно известной Панорамой , нашли боеприпас.Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Историческом бульваре. Он находился под землей, на глубине в 1 метр, недалеко от здания всемирно известной Панорамы в районе главной аллеи. Видео: ГУ МЧС по г. Севастополю
ИСТОЧНИК KP.RU