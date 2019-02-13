2019-02-13T19:56:16+03:00
Общество

В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас

Всего на Историческом бульваре обнаружено 66 снарядов и бомб [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Снаряд нашли во время работ по реконструкции "Панорамы".Снаряд нашли во время работ по реконструкции "Панорамы".Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В центре Севастополя на Историческом бульваре нашли боеприпас немецкого производства. Взрывоопасный предмет калибром 150 миллиметров обнаружили под землей, на глубине в 1 метр. Эхо войны лежало не где-нибудь, а рядом со зданием всемирно известной «Панорамы» – в районе главной аллеи.

На следующий же день сотрудники чрезвычайного ведомства вывезли опасную находку на спецполигон для уничтожения.

Боеприпас лежал под метровым слоем земли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю.

Боеприпас лежал под метровым слоем земли. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю.

- За последнее время выросло обнаруженных на территории Исторического бульвара боеприпасов: : осенью 2018 года там началась первая за 70 лет капитальная реконструкция, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по г. Севастополю.

Всего в центре города-героя найдено 66 боеприпасов, причем семь из них – это авиационные бомбы.

На днях в городе-герое Севастополе уничтожили шесть авиабомб в долине Кара-Коба. Саперы смогли обезвредить 140 кило боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В центре Севастополя, рядом с всемирно известной Панорамой , нашли боеприпас.Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на Историческом бульваре. Он находился под землей, на глубине в 1 метр, недалеко от здания всемирно известной Панорамы в районе главной аллеи. Видео: ГУ МЧС по г. Севастополю

ИСТОЧНИК KP.RU

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