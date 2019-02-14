2019-02-14T07:31:36+03:00
Общество

Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем

Порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
В пятницу и субботу без осадков, температура воздуха не изменится.В пятницу и субботу без осадков, температура воздуха не изменится.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму 14 февраля ожидается дождливая и ветреная погода.

- В четверг местами на полуострове пройдет небольшой снег, на юге с дождем. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, на ЮБК +1…+3; днем 0…+5, на ЮБК +6…+8, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - В пятницу и субботу без осадков, температура воздуха не изменится.

В Севастополе 14 февраля переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6.

В Ялте ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +6…+8.

В Керчи без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Незаконно продал жилплощадь: Крымского адвоката задержали за мошенничество
Министр спорта Крыма Кожичева стала первым замом
Житель Крыма проявил жестокость к 10-летней дочери
По просьбе водителей на трассе «Таврида» установят новые дорожные знаки
В Севастополе сняли видео: Возле всемирно известной «Панорамы» нашли немецкий боеприпас
Пожарные провели учения в симферопольском ТЦ "Меганом
В Керчи из-за угрозы разрушения демонтировали колонны на горе Митридат
Симферополю на ремонт дорог выделят два миллиарда рублей
Экс-полицейский из Севастополя сядет на 6 лет за ДТП с двумя погибшими
На трассе «Таврида» легковушка врезалась в электроопору: Пострадали три человека
Разведка и армейская авиация: В Крыму прошло учение мотострелков
На трассе Грушевка-Судак автомобиль «Жигули» врезался в дерево
В Ялте нашли пропавшую несовершеннолетнюю девочку
Украинец пытался ввезти в Крым 80 килограммов запчастей для сельхозтехники
Должность гендиректора предприятия «Крымские морские порты» покинул Алексей Волков
Строительство дома для льготников в Симферополе могут закончить раньше срока
Летом из Крыма будут летать самолеты в Чебоксары, Мурманск и Сыктывкар
В Симферополе создадут «черный список» недобросовестных подрядчиков
Фрегат ЧФ из Севастополя посетил порт Республики Кипр
В Симферополе установят памятник дважды герою СССР Амет-хану Султану
Муниципальное предприятие Керчи оштрафовали на 100 тысяч за "мусорные" нарушения
В Симферополе 13 февраля частично отключат свет
Какие улицы в Симферополе 13 февраля останутся без воды
Сильный дождь и снег: В Крым 13 февраля придет непогода
Работающий в Крыму провайдер попал под уголовное дело на Украине
Фонтан и скейт-площадка: В Ялте за 160 миллионов благоустроят Пионерский парк