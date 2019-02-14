Погода в Крыму на 14 февраля: днем до +5, местами снег c дождем

СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-14T07:31:36+03:00

В пятницу и субботу без осадков, температура воздуха не изменится. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Порывы ветра будут достигать 9-14 метров в секунду

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В Крыму 14 февраля ожидается дождливая и ветреная погода.

- В четверг местами на полуострове пройдет небольшой снег, на юге с дождем. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5, на ЮБК +1…+3; днем 0…+5, на ЮБК +6…+8, - сообщает Крымское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - В пятницу и субботу без осадков, температура воздуха не изменится.

В Севастополе 14 февраля переменная облачность. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1, днем +4…+6.

В Ялте ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3; днем +6…+8.

В Керчи без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-восточный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3.

ИСТОЧНИК KP.RU