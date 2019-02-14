Министр спорта Крыма Кожичева стала первым замом

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-14T10:44:01+03:00

Указ о понижении в должности размещен на официальном сайте правительства

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Министра спорта РК Елизавету Кожичеву понизили в должности. Указ, подписанный главой Крыма Сергеем Аксеновым, размещен на официальном сайте правительства Крыма.

- Назначить Кожичеву Елизавету Васильевну на должность заместителя министра спорта Республики Крым с 19 февраля 2019 года, приняв ее отставку по собственному желанию, освободив от государственной должности Республики Крым-министра спорта Республики Крым 18 февраля 2019 года, – говорится в документе.

Напомним, Елизавета Кожичева занимала должность министра спорта Крыма с октября 2016 года. Ранее она была первым заместителем министра этого ведомства.

С апреля 2014 года министром спорта был Георгий Шестак.

ИСТОЧНИК KP.RU