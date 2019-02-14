2019-02-14T13:14:35+03:00
Происшествия

Незаконно продал жилплощадь: Крымского адвоката задержали за мошенничество

Юрист "заработал" 650 тысяч рублей
Анастасия ЖУКОВА
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Адвоката Адвокатской палаты Республики Крым сотрудники ФСБ задержали за мошенничество. В отношении него Следком возбудил уголовное дело.

Юрист обманул женщину, незаконно продав ее недвижимость за кругленькую сумму. Для этого он использовал подложную доверенность, которая якобы давала ему право представлять интересы потерпевшей.

- По данным следствия, подозреваемый принял решение о продаже имущества ½ доли квартиры последней, заведомо зная, что совершение каких-либо действий от своего имени потерпевшая ему не поручала. С целью хищения имущества подозреваемый подыскал покупателя, предъявил ему фиктивную доверенность, после чего осуществил продажу имущества потерпевшей за 650 000 рублей, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Адвокату грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, суд вскоре изберет задержанному меру пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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