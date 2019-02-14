Незаконно продал жилплощадь: Крымского адвоката задержали за мошенничество
Адвоката Адвокатской палаты Республики Крым сотрудники ФСБ задержали за мошенничество. В отношении него Следком возбудил уголовное дело.
Юрист обманул женщину, незаконно продав ее недвижимость за кругленькую сумму. Для этого он использовал подложную доверенность, которая якобы давала ему право представлять интересы потерпевшей.
- По данным следствия, подозреваемый принял решение о продаже имущества ½ доли квартиры последней, заведомо зная, что совершение каких-либо действий от своего имени потерпевшая ему не поручала. С целью хищения имущества подозреваемый подыскал покупателя, предъявил ему фиктивную доверенность, после чего осуществил продажу имущества потерпевшей за 650 000 рублей, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
Адвокату грозит до 10 лет тюремного заключения и штраф до миллиона рублей.
Расследование уголовного дела продолжается, суд вскоре изберет задержанному меру пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU