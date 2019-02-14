С начала 2019 года на крымских дорогах установили 600 новых указателей
В Крыму с начала текущего года на республиканских и межмуниципальных дорогах установили большее 600 знаков. Также проводятся работы по их замене, сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».
Больше всего указателей работники установили в Красноперекопском районе - 300 штук, а на втором месте оказался Джанкойский район - 114.
- Также специалисты установили барьерное ограждение протяженностью 1,2 километра. И провели ремонт наиболее опасных участков - на 15 тысячи квадратных метров, - добавили на предприятии.
Больше всего разрушений нашли в Джанкойском и Бахчисарайском районах.
Кроме того, дорожники провели и санитарную очистку дорог, и обрезку деревьев.
Напомним, на ремонт дорог Симферополю выделят 2,2 миллиарда рублей. Также утверждена схема очередности проведения работ в городе на ближайшие пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU