2019-02-14T14:17:16+03:00
Общество

С начала 2019 года на крымских дорогах установили 600 новых указателей

Больше всего поставили знаков в Красноперекопском районе
Александра КОРШУНОВА
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Их поставили на республиканских и межмуниципальных дорогахИх поставили на республиканских и межмуниципальных дорогахФото: Александра КОРШУНОВА
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В Крыму с начала текущего года на республиканских и межмуниципальных дорогах установили большее 600 знаков. Также проводятся работы по их замене, сообщили в пресс-службе «Крымавтодора».

Больше всего указателей работники установили в Красноперекопском районе - 300 штук, а на втором месте оказался Джанкойский район - 114.

- Также специалисты установили барьерное ограждение протяженностью 1,2 километра. И провели ремонт наиболее опасных участков - на 15 тысячи квадратных метров, - добавили на предприятии.

Больше всего разрушений нашли в Джанкойском и Бахчисарайском районах.

Кроме того, дорожники провели и санитарную очистку дорог, и обрезку деревьев.

Напомним, на ремонт дорог Симферополю выделят 2,2 миллиарда рублей. Также утверждена схема очередности проведения работ в городе на ближайшие пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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