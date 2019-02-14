Инвесторы хотят вложить в Крым 6 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-14T15:30:39+03:00

Инвесторам предлагают те регионы Крыма, которые нуждаются в развитии Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Крым инвесторы могут вложить около 6 миллиардов рублей по итогам проведения инвестиционного форума в Сочи. Один из таких проектов - логистический комплекс, на его базе создадут агропромышленный парк в Симферопольском районе, сообщила министр экономического развития РК Людмила Бланк.

Также возможно подпишут соглашение на строительство завода алюминиевых профилей, который будет включать в себя центр обучения.

- После этого его планируется развить в технопарк. Есть еще и второй проект, в районе морского порта в Феодосии, он касается переработки зерновых, - добавила министр, передает «КИА».

Благодаря новым проектам в республики создадутся дополнительные рабочие места. По словам министра, инвесторам предлагают площадки, которые требуют вложения для развития.

ИСТОЧНИК KP.RU