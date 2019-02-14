В Симферополе за 10 миллионов рублей облагородят памятники Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-14T16:34:00+03:00

В Симферополе таких памятников около 60. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Работы начнутся в 2019 году

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В Симферополе за 10 миллионов рублей облагородят памятники времен войны. Так в городе их около 60, а 58 из них являются объектами культурного наследия регионального значения.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы со ссылкой на замглавы города Аллу Пацинко, 48 захоронений расположены на 8 кладбищах города.

- В 2019 году планируется работы по покраске, штукатурке, облицовке поверхностей памятников. Также на объектах удалят поросли деревьев, кустарников, выкосят законы и очистят территории памятников от опавших листьев и мусора, - добавила Пацинко.

Обнаружить дефекты удалось с помощью мониторинга военных захоронений.

Напомним, в Саках вандалы осквернили могили советских летчиков. Власти призвали жителей и гостей бережно относиться к историческому наследию, уважать героев минувшей войны.

ИСТОЧНИК KP.RU