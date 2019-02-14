Крымские таможенники забрали у украинца Hummer за неуплату 3 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 17:21 2019-02-14T17:21:04+03:00

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дело в отношении нарушителя. Фото: пресс-служба Крымской таможни

Машину должны были вывезти с территории республики еще в 2017 году

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Сотрудники крымской таможни задержали лимузин Hummer H2. Оказалось, что его изъяли с территории одного из предприятий Симферополя за неуплату более 3 миллионов рублей налогов.

Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, стоимость автомобиля составляет 9 миллионов рублей. Его ввез украинец еще в 2016 году и должен был выехать на нем еще в феврале 2017 года.

- По истечении срока беспошлинного пребывания автомобиль не покинул ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим.ред.), - добавили в пресс-службе.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, нарушителю может грозить крупный штраф, принудительные работы или уголовный срок.

Напомним, гражданин России пытался дать взятку сотруднику таможни за то, чтобы он разрешил ему въехить в Крым на "Лексусе". Хотя его и предупредили об ответственности, но все-таки передал сотруднику 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU