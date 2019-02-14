Крымские таможенники забрали у украинца Hummer за неуплату 3 миллионов налогов
Сотрудники крымской таможни задержали лимузин Hummer H2. Оказалось, что его изъяли с территории одного из предприятий Симферополя за неуплату более 3 миллионов рублей налогов.
Как сообщили в пресс-службе Крымской таможни, стоимость автомобиля составляет 9 миллионов рублей. Его ввез украинец еще в 2016 году и должен был выехать на нем еще в феврале 2017 года.
- По истечении срока беспошлинного пребывания автомобиль не покинул ЕАЭС (Евразийский экономический союз - прим.ред.), - добавили в пресс-службе.
Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, нарушителю может грозить крупный штраф, принудительные работы или уголовный срок.
Напомним, гражданин России пытался дать взятку сотруднику таможни за то, чтобы он разрешил ему въехить в Крым на "Лексусе". Хотя его и предупредили об ответственности, но все-таки передал сотруднику 2,5 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU