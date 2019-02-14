На ЯМЭФ приедет президент Сирии Башар Асад
На Ялтинский экономический форум в Крым приедет президент Сирии Башар Асад. Он возглавит делегацию из республики, сообщил сопредседатель организационного комитета ЯМЭФ Андрей Назаров.
Он отметил, что еще одной почетной делегацией станет французская, передает «ТАСС».
- Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен, она является лидером партии лидер партии "Национальное объединение". А Сирийскую Арабскую Республику представит Башар Асад, - добавил Назаров.
Он пояснил, что предложение посетить Ялтинский форум Асаду сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Политик уже получил подтверждение о его визите.
Напомним, в октябре 2018 года Крым и Сирия договорились о создании торгового дома и судоходной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU