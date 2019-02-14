2019-02-14T18:00:15+03:00
Экономика

На ЯМЭФ приедет президент Сирии Башар Асад

Аксенов уже получил подтверждение о его визите
Александра КОРШУНОВА
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Сергей Аксенов сделал предложение посетить форум Башару Асаду в в 2018 году. Фото: официальная страница главы Крыма в FacebookСергей Аксенов сделал предложение посетить форум Башару Асаду в в 2018 году. Фото: официальная страница главы Крыма в Facebook
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На Ялтинский экономический форум в Крым приедет президент Сирии Башар Асад. Он возглавит делегацию из республики, сообщил сопредседатель организационного комитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Он отметил, что еще одной почетной делегацией станет французская, передает «ТАСС».

- Почетными делегациями пятого форума стали французская делегация, которую будет возглавлять Марин Ле Пен, она является лидером партии лидер партии "Национальное объединение". А Сирийскую Арабскую Республику представит Башар Асад, - добавил Назаров.

Он пояснил, что предложение посетить Ялтинский форум Асаду сделал глава Крыма Сергей Аксенов. Политик уже получил подтверждение о его визите.

Напомним, в октябре 2018 года Крым и Сирия договорились о создании торгового дома и судоходной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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