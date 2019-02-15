В Крыму 15 февраля без осадков и до +6 градусов

СЕГОДНЯ 06:57 2019-02-15T08:57:48+03:00

Местами усиление ветра до 18 метров в секунду

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В Симферополе 15 февраля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами усиление до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2…-4 градуса, а днем +1…+3 градусов.

В Севастополе в пятницу облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2°, днем +2…+4°.

- На Южном берегу Крыма в пятницу переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, а днем +4…+6 градусов, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Керчи сегодня переменная облачность, также без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU