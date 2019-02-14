2019-02-14T19:21:09+03:00
Политика

Охранять госграницу на севере Крыма будет еще один катер на воздушной подушке

Он заступил на службу на погранзаставе недалеко от украинских берегов [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба ПУ ФСБ по РКФото: пресс-служба ПУ ФСБ по РК
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Государственную границу на севере Крыма (Армянск) будет охранять новый катер на воздушной подушке «Хивус». Сегодня, 14 февраля, на катере подняли флаг.

- Катер проекта А-8 «Хивус» предназначен для выполнения задач по преследованию и задержанию нарушителей границы как на воде, так и на берегу в любое время суток при любой метеообстановке, в том числе - во время шторма, - рассказали КП-Крым в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК.

Экипаж катера - два человека. Может перевозить дополнительно до 8 человек, автономность в море - до трех суток.

Катеров проекта А-8 «Хивус» на данном участке границы два. Аналогичные катера вскоре поступят и на другие погранзаставы полуострова.

ТТХ

Катер-амфибия ХИВУС-10 способен двигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду и преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели.

Длина - более 3 метров.

Ширина - более 8 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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