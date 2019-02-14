Охранять госграницу на севере Крыма будет еще один катер на воздушной подушке
Государственную границу на севере Крыма (Армянск) будет охранять новый катер на воздушной подушке «Хивус». Сегодня, 14 февраля, на катере подняли флаг.
- Катер проекта А-8 «Хивус» предназначен для выполнения задач по преследованию и задержанию нарушителей границы как на воде, так и на берегу в любое время суток при любой метеообстановке, в том числе - во время шторма, - рассказали КП-Крым в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по РК.
Экипаж катера - два человека. Может перевозить дополнительно до 8 человек, автономность в море - до трех суток.
Катеров проекта А-8 «Хивус» на данном участке границы два. Аналогичные катера вскоре поступят и на другие погранзаставы полуострова.
ТТХ
Катер-амфибия ХИВУС-10 способен двигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду и преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели.
Длина - более 3 метров.
Ширина - более 8 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU