2019-02-15T09:13:57+03:00
Общество

Минометы и БТРы: в Симферополе проходит выставка военной техники

Мероприятие посвящено 30-летию вывода войск из Афганистана
Александра КОРШУНОВА
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Все желающие могут сфотографироваться с экспонатамиВсе желающие могут сфотографироваться с экспонатамиФото: Александра КОРШУНОВА
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На площади Ленина в Симферополе в пятницу, 15 февраля, с 9.00 до 15.00 проходит выставка военной техники. Она посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана.

На выставке представлен миномет "САНИ" Фото: Александра КОРШУНОВА

На выставке представлен миномет "САНИ"Фото: Александра КОРШУНОВА

Все жители и гости города могут увидеть экземпляры гаубиц, минометов, БТРов и военные машины.

Военные автомобили Фото: Александра КОРШУНОВА

Военные автомобилиФото: Александра КОРШУНОВА

Там же находится и бронетранспортер Фото: Александра КОРШУНОВА

Там же находится и бронетранспортерФото: Александра КОРШУНОВА

Выставка продлится до 15.00 15 февраля Фото: Александра КОРШУНОВА

Выставка продлится до 15.00 15 февраляФото: Александра КОРШУНОВА

Кроме того, сегодня и севастопольцы смогут посмотреть на площади Нахимова и сфотографировать образцы военной техники и вооружения, комплексы беспилотного летательного аппарата.

Особый интерес наверняка вызовет и обмундирования военнослужащих - комплект «Ратник»

ИСТОЧНИК KP.RU

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