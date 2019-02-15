Минометы и БТРы: в Симферополе проходит выставка военной техники
На площади Ленина в Симферополе в пятницу, 15 февраля, с 9.00 до 15.00 проходит выставка военной техники. Она посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана.
На выставке представлен миномет "САНИ"Фото: Александра КОРШУНОВА
Все жители и гости города могут увидеть экземпляры гаубиц, минометов, БТРов и военные машины.
Военные автомобилиФото: Александра КОРШУНОВА
Там же находится и бронетранспортерФото: Александра КОРШУНОВА
Выставка продлится до 15.00 15 февраляФото: Александра КОРШУНОВА
Кроме того, сегодня и севастопольцы смогут посмотреть на площади Нахимова и сфотографировать образцы военной техники и вооружения, комплексы беспилотного летательного аппарата.
Особый интерес наверняка вызовет и обмундирования военнослужащих - комплект «Ратник»
ИСТОЧНИК KP.RU