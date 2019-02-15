Минометы и БТРы: в Симферополе проходит выставка военной техники

СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-15T09:13:57+03:00

Все желающие могут сфотографироваться с экспонатами Фото: Александра КОРШУНОВА

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На площади Ленина в Симферополе в пятницу, 15 февраля, с 9.00 до 15.00 проходит выставка военной техники. Она посвящена 30-летию вывода войск из Афганистана.

На выставке представлен миномет "САНИ"Фото: Александра КОРШУНОВА

Все жители и гости города могут увидеть экземпляры гаубиц, минометов, БТРов и военные машины.

Военные автомобилиФото: Александра КОРШУНОВА

Там же находится и бронетранспортерФото: Александра КОРШУНОВА

Выставка продлится до 15.00 15 февраляФото: Александра КОРШУНОВА

Кроме того, сегодня и севастопольцы смогут посмотреть на площади Нахимова и сфотографировать образцы военной техники и вооружения, комплексы беспилотного летательного аппарата.

Особый интерес наверняка вызовет и обмундирования военнослужащих - комплект «Ратник»

ИСТОЧНИК KP.RU