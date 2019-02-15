2019-02-15T10:01:56+03:00
Общество

Военные корабли из Севастополя «уничтожили» плавающую мину

Черноморский флот ведет учебные стрельбы в морских полигонах
Галина КОВАЛЕНКО
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Военные покинули место дислокации и сейчас находятся на морском полигоне.Военные покинули место дислокации и сейчас находятся на морском полигоне.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Экипажи кораблей Крымской и Новороссийской военно-морских баз Черноморского флота (ЧФ) стали участниками ракетных и артиллерийских стрельбищ.

- Малый противолодочный корабль «Суздалец» и морской тральщик «Валентин Пикуль» выполнили артиллерийские стрельбы по надводной и воздушной целям, а также по макету плавающей мины, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

У «Самум» - ракетного корабля на воздушной подушке было специальное задание, кроме артиллерийской стрельбы, экипаж уничтожил мишень, сброшенную на парашюте.

Военные моряки в ходе сдачи курсовой задачи также проведут частные учения по борьбе за живучесть на ходу корабля. Экипажи отработают радиационную, химическую и биологическую защиты корабля. Военные овладеют и тонкостями ведения радиоэлектронной борьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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