2019-02-15T09:56:05+03:00
Общество

Часть Симферополя 15 февраля останется без света

Это связано с проведением плановых ремонтных работ
Александра КОРШУНОВА
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Во время проведения работ возможны отклонения от графикаВо время проведения работ возможны отклонения от графикаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В части Симферополя в пятницу, 15 февраля, ограничат электроснабжение. Света не будет до 17.00 из-за плановых работ на линии.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, ограничение начало действовать с 8 утра.

КОНКЕРТНО

Света не будет на улицах:

- Луговая, 16-50 (чет), 55-91а, 107-131(нечет)

- Овощная, 2-10 (чет), 1-25 (нечет)

- Тепличная, 10-12 (чет), 3-11 (нечет)

- Авиационная, 70-84 (чет), 27-47 (нечет)

- Украинская, 2-26 (чет), 1-33 (нечет)

- Нижняя, 2-8 (чет), 3-11 (нечет)

- Загородная, 12-32 (чет), 23-41 (нечет).

Также без электроснабжения останутся переулки Нижний (26-41) и Поселковый (8-16; 5-7).

В Крымэнерго предупреждают, что во время проведения работы возможны отклонения от графика.

Справки по телефону: (3652) 27-20-55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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