Часть Симферополя 15 февраля останется без света
В части Симферополя в пятницу, 15 февраля, ограничат электроснабжение. Света не будет до 17.00 из-за плановых работ на линии.
Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, ограничение начало действовать с 8 утра.
КОНКЕРТНО
Света не будет на улицах:
- Луговая, 16-50 (чет), 55-91а, 107-131(нечет)
- Овощная, 2-10 (чет), 1-25 (нечет)
- Тепличная, 10-12 (чет), 3-11 (нечет)
- Авиационная, 70-84 (чет), 27-47 (нечет)
- Украинская, 2-26 (чет), 1-33 (нечет)
- Нижняя, 2-8 (чет), 3-11 (нечет)
- Загородная, 12-32 (чет), 23-41 (нечет).
Также без электроснабжения останутся переулки Нижний (26-41) и Поселковый (8-16; 5-7).
В Крымэнерго предупреждают, что во время проведения работы возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (3652) 27-20-55.
ИСТОЧНИК KP.RU