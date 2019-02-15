2019-02-15T10:22:10+03:00
Общество

Стивена Сигала пригласили в гости в Крым

Это произошло на инвестиционном форуме в Сочи
Александра КОРШУНОВА
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Владимир Константинов и Стивен Сигал. Фото: официальная страница в Facebook председателя Госсовета РКВладимир Константинов и Стивен Сигал. Фото: официальная страница в Facebook председателя Госсовета РК
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Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на Российском инвестиционном форуме в Сочи познакомился с американским актером Стивеном Сигалом.

Как сообщил Константинов, он пригласил актера в Крым.

- На форуме в Сочи познакомился с американским актером Стивеном Сигалом. Пригласил его в гости в Крым! - написал председатель на своей официальной странице в Facebook.

Кстати, на Ялтинский международный форум приедет президент Сирии Башар Асад и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Посетить предложение посетить ЯМЭФ Асад получил еще в октябре 2018 года от главы Республики Крым Сершея Аксенова.

А в в октябре 2018 года Крым и Сирия договорились о создании торгового дома и судоходной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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