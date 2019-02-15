Стивена Сигала пригласили в гости в Крым
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов на Российском инвестиционном форуме в Сочи познакомился с американским актером Стивеном Сигалом.
Как сообщил Константинов, он пригласил актера в Крым.
- На форуме в Сочи познакомился с американским актером Стивеном Сигалом. Пригласил его в гости в Крым! - написал председатель на своей официальной странице в Facebook.
Кстати, на Ялтинский международный форум приедет президент Сирии Башар Асад и лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Посетить предложение посетить ЯМЭФ Асад получил еще в октябре 2018 года от главы Республики Крым Сершея Аксенова.
А в в октябре 2018 года Крым и Сирия договорились о создании торгового дома и судоходной компании.
ИСТОЧНИК KP.RU