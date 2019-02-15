Учения в Крыму: 8 самолетов Морской авиации ЧФ уничтожили десант «противника»
На полигонах боевой подготовки на Крымском полуострове экипажи истребителей и фронтовых бомбардировщиков, а также вертолеты и самолеты Черноморского флота провели тактического учения с выполнением боевых упражнений
- Самолет-разведчик Су-24МР выполнил задачи по ведению разведки и обнаружил десантный отряд кораблей условного противника, готовящегося к высадке на побережье, - сообщает пресс-служба Черноморского флота.
По сигналу в небо поднялись 6 фронтовых бомбардировщиков Су-24М и 2 многоцелевых истребителя Су-30СМ. Они выпустили ракеты и нанесли бомбовый удар по условному противнику.
Затем экипажи самолетов-амфибий Бе-12 занялись противолодочным охранение кораблей. Также вертолеты Ка-27ПЛ занялись поиском подводных лодок условного противника.
В учениях приняло участие около 15 различных самолетов и вертолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU