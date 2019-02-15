2019-02-15T12:37:23+03:00
Происшествия

Под Симферополем «Лада» столкнулась с автобусом

Пострадали две женщины
Александра КОРШУНОВА
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Авария на московской трассе под Симферполем. Фото: Сервер Нагашев/"Автопартнер Крым"/ВконтактеАвария на московской трассе под Симферполем. Фото: Сервер Нагашев/"Автопартнер Крым"/Вконтакте
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Под Симферополем, на московской трассе, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Лада Приора» и пассажирского автобуса. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на месте происшествия работали сотрудники «скорой помощи».

Причины, по которой произошла авария, на данный момент выясняются.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Республике Крым, в результате столкновения пострадали две женщины, которые находились в легковом автомобиле.

- Главное, что все живы, - написал пользователь группы «Автопартнер Крым».

Напомним, на трассе "Таврида" легковой автомобиль врезался в электрическую опору. В результате аварии пострадали три человека. Сообщается, что водитель уснул за рулем, из-за этого и произошло столкновение.

А на трассе Грушевка-Судак в дерево врезались "Жигули", пострадали два человека. Их отвезли в больницу Судака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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