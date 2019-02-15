Главой администрации Феодосии стал Сергей Бовтуненко
В пятницу, 15 февраля, в Феодосии прошел конкурс на замещение должности главы администрации. По результатам голосования, на эту должность выбрали Сергей Бовтуненко.
Всего в конкурсе принимали участие четыре человека. Наибольшее количество баллов набрал и.о. главы города Сергей Бовтуненко и депутат горсовета Андрей Вербов.
После этого депутаты на внеочередной сессии единогласно поддержали кандидатуру Бовтуненко.
- Хочу выразить благодарность всем, кто долгие годы работал со мной в местном самоуправлении, депутатскому корпусу за поддержку, хочу поблагодарить жителей и заверить, что буду делать все необходимое, чтобы город зацвел, - отметил новый глава города.
Напомним, ранее должность главы администрации Феодосии занимал Сергей Фомич. Он написал заявление по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU