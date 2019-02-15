2019-02-15T14:58:41+03:00
Политика

Главой администрации Феодосии стал Сергей Бовтуненко

До этого он был временно исполняющим обязанности
Александра КОРШУНОВА
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За него единогласно проголосовали все депутаты. Фото: пресс-служба администрации ФеодосииЗа него единогласно проголосовали все депутаты. Фото: пресс-служба администрации Феодосии
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В пятницу, 15 февраля, в Феодосии прошел конкурс на замещение должности главы администрации. По результатам голосования, на эту должность выбрали Сергей Бовтуненко.

Всего в конкурсе принимали участие четыре человека. Наибольшее количество баллов набрал и.о. главы города Сергей Бовтуненко и депутат горсовета Андрей Вербов.

После этого депутаты на внеочередной сессии единогласно поддержали кандидатуру Бовтуненко.

- Хочу выразить благодарность всем, кто долгие годы работал со мной в местном самоуправлении, депутатскому корпусу за поддержку, хочу поблагодарить жителей и заверить, что буду делать все необходимое, чтобы город зацвел, - отметил новый глава города.

Напомним, ранее должность главы администрации Феодосии занимал Сергей Фомич. Он написал заявление по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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