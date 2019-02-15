2019-02-15T15:54:30+03:00
Происшествия

В Крыму три женщины «заработали» 4,5 миллиона рублей на мошенничестве с маткапиталом

Им грозит до 10 лет тюрьмы
Александра КОРШУНОВА
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От их действий пострадали 43 человекаОт их действий пострадали 43 человекаФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму три женщины с августа по ноябрь 2017 года провернули мошенническую схему с материнским капиталом. Из-за их действий пострадали 43 человека, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Оказалось, что женщины нашли несколько земельных участков в Псковской, Волгоградской, Нижегородской и Ивановской областях. После этого, уже в Крыму, они заверили обладательниц маткапитала в том, что им необходимо купить эту землю. Для займа предлагалась использовать деньги со счетов.

- Они заключали договоры на оказание услуг по поиску недвижимости и сделок купли-продажи. Также оформили доверенности на право открытия расчетных счетов и совершения последующих операций с ними, - добавили в МВД.

При этом женщины знали, сколько на самом деле стоят эти участки, но договоры они все-таки заключили и, со счетов перечислили себе деньги. А остаток они разделили между собой.

Правоохранители установили, что ущерб составляет 4,5 миллиона рублей.

В отношении женщин возбуждены уголовные дела, им грозит до 10 лет тюрьмы. Двоих из них взяли под стражу, а третья находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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