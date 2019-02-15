Видео из Севастополя: В центр города-героя привезли морскую мину АМД-1000
Новым экспонатом пополнился Севастопольский музей гражданской обороны, расположенном в подземном бункере в самом центре города-героя.
- Боеприпас советского производства времен Великой Отечественной войны нашли под водой в районе Фороса, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.
Пиротехники под корпусом внушительной по размерам болванки нашли лишь морской песок. Эксперты опознали АМД-1000 (авиационная магнитная донная мина), как учебную.
Спасатели вытащили авиамину из моря и отвезли в музей гражданской обороны, чтобы дети и взрослые могли увидеть, какие боеприпасы применялись в годы Великой Отечественной войны.
Музей - это подземный бункер в самом центре Севастополя, в котором можно увидеть средства индивидуальной защиты и первой помощи, инвентарь и снаряжение для выживания в чрезвычайных ситуациях, технику и боеприпасы.
В Севастополе морская мина стала музейным экспонатом .14 февраля её доставили туда сотрудники спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю. Боеприпас советского производства времён Великой Отечественной войны был обнаружен под водой в районе Фороса. Видео: ГУ МЧС по г. Севастополю
ИСТОЧНИК KP.RU