На трассе Симферополь-Армянск изменится схема движения

СЕГОДНЯ 18:32 2019-02-15T18:32:05+03:00

Это связано с работами по реконструкции [схема]

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На крымской трассе Симферополь-Армянск с 16 февраля изменится схема движения. Это связано с проведением работ по реконструкции, сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

- С 16 февраля 2019 года в связи с необходимостью проведения работ по реконструкции участка дороги на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь - Красноперекопск - Армянск - граница с Украиной (км 108+000 - км 111+000)» будет осуществлено переключение движения на вновь построенный участок автомобильной дороги, - добавили в пресс-службе предприятия.

Схема движения на трассе Симферополь-Армянск. Фото: Служба автомобильных дорог Крыма

Автомобилистов просят быть внимательными при выборе скоростного режима, а также руководствоваться новой схемой организации дорожного движения и знаками, которые установлены на этом участке.

ИСТОЧНИК KP.RU