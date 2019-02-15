В Белогорском районе «ВАЗ» сбил 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 19:32 2019-02-15T19:32:31+03:00

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В Белогорском районе произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, утром 14 февраля водитель автомобиля «ВАЗ» ехал из Симферополя в сторону Феодосии и наехал на 12-летнюю девочку. Она перебегала дорогу по ходу движения автомобиля «в неустановленном месте, в темное время суток».

- В результате ДТП подросток получила травмы и с предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» была доставлена в больницу, - добавили в пресс-службе МВД РК.

На место происшествия выехали инспекторы ГИБДД. По факту произошедшего назначали проверку, сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, на на московской трассе, недалеко от крымской столицы, легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадали две женщины, причины аварии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU