В севастопольском баре убили посетителя

СЕГОДНЯ 12:37 2019-02-16T12:37:56+03:00

В питейном заведении произошла драка, во время которой одного из участников зарезали

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В Севастополе задержали участника поножовщины, которую мужчина устроил в одном из баров в Гагаринском районе. В результате драки был убит человек.

В убийстве подозревают 41-летнего мужчину.

- Следственным отделом по Гагаринскому району предварительно установлено, что сегодня (16 февраля) примерно в три часа утра в одном из баров Гагаринского района мужчина нанес ножевые ранения двум посетителям бара, один из которых скончался на месте, другой в настоящее время находится в больнице в тяжелом состоянии, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по городу Севастополю.

Правоохранители, прибывшие на место, задержали трех инициаторов конфликта, один из которых, предположительно, наносил ножевые удары.

Полицейские устанавливают личности остальных двух задержанных.

На месте работают специалисты, выясняя обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU