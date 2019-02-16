В Крыму выбирают место для горнолыжных трасс
Глава Минкурортов РК Вадим Волченко во время эфира радио «Спутник в Крыму» сообщил о возможном создании полноценного горнолыжного курорта в Крыму.
Для этого Минкурортов и туризма РК намерено заказать исследование, чтобы определить, каковы реальные перспективы создания горнолыжного курорта в Крыму.
Министр прокомментировал, что исследование решит вопрос относительно того, в каких местах полуострова возможно создание горнолыжного комплекса в соответствии с климатическими условиями, а в каких местах об этом не стоит думать.
На данный момент есть два варианта. Либо организовать плато для лыжников и сноубордистов на плато Ай-Петри, либо на северном склоне горы Чатыр-Даг. Специалисты дадут окончательный ответ, где из двух вариантов лучше всего обустраивать горнолыжку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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