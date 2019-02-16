В ресторанах Севастополя после убийства посетителя установят металлодетекторы
По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, в ближайшее будущее в севастопольских ресторанах могут установить металлодетекторы.
Эта необходимость возникла после убийства, совершенного ночью 16 февраля в одном из баров Севастополя, когда один из посетителей зарезал другого во время драки.
Белик отметил, что с помощью металлодетекторов можно будет предотвратить подобные смертельные случаи. Ведь не исключено, что один вооруженный нетрезвый посетитель сможет зарезать большее количество присутствующих в питейном заведении.
В заведение, где установлена система контроля, преступники, по мнению экспертов, вряд ли зайдут.
ИСТОЧНИК KP.RU
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