2019-02-16T21:25:37+03:00
Общество

В ресторанах Севастополя после убийства посетителя установят металлодетекторы

Окончательное решение об этом примут в ближайшее время
Лера ВОЛЬНАЯ
Поделиться:
Севастопольские бары и рестораны обезопасят. Фото: pixabay.comСевастопольские бары и рестораны обезопасят. Фото: pixabay.comФото: соцсети
Изменить размер текста:

По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, в ближайшее будущее в севастопольских ресторанах могут установить металлодетекторы.

Эта необходимость возникла после убийства, совершенного ночью 16 февраля в одном из баров Севастополя, когда один из посетителей зарезал другого во время драки.

Белик отметил, что с помощью металлодетекторов можно будет предотвратить подобные смертельные случаи. Ведь не исключено, что один вооруженный нетрезвый посетитель сможет зарезать большее количество присутствующих в питейном заведении.

В заведение, где установлена система контроля, преступники, по мнению экспертов, вряд ли зайдут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Севастополе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму выбирают место для горнолыжных трасс
Депардье, Кустурица и Башар Асад приедут на Ялтинский экономический форум
В севастопольском баре убили посетителя
Жительница Алушты обогатилась на 9 миллионов, провернув «мусорную схему»
Погода «поздравит» мужчин с 23 февраля снегом и морозом
В Белогорском районе «ВАЗ» сбил 12-летнюю девочку
На трассе Симферополь-Армянск изменится схема движения
В честь пятилетия Крымской весны на полуострове пройдет автопробег
Видео из Севастополя: В центр города-героя привезли морскую мину АМД-1000
В Крыму три женщины «заработали» 4,5 миллиона рублей на мошенничестве с маткапиталом
Главой администрации Феодосии стал Сергей Бовтуненко
Житель Керчи задушил пенсионерку шнурком за бутылку спиртного
Ялтинские полицейские «накрыли» два незаконных игорных зала
Под Симферополем «Лада» столкнулась с автобусом
Учения в Крыму: Морская авиация ЧФ уничтожила десант противника