В ресторанах Севастополя после убийства посетителя установят металлодетекторы

СЕГОДНЯ 21:25 2019-02-16T21:25:37+03:00

Окончательное решение об этом примут в ближайшее время

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По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, в ближайшее будущее в севастопольских ресторанах могут установить металлодетекторы.

Эта необходимость возникла после убийства, совершенного ночью 16 февраля в одном из баров Севастополя, когда один из посетителей зарезал другого во время драки.

Белик отметил, что с помощью металлодетекторов можно будет предотвратить подобные смертельные случаи. Ведь не исключено, что один вооруженный нетрезвый посетитель сможет зарезать большее количество присутствующих в питейном заведении.

В заведение, где установлена система контроля, преступники, по мнению экспертов, вряд ли зайдут.

ИСТОЧНИК KP.RU