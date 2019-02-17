2019-02-17T09:57:32+03:00
Общество

Погода в Крыму на 17 февраля: до +11 градусов и облачно

Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 17 февраля будет облачно, но осадков не ожидается, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Днем будет до +11 градусов, подует юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Симферополе в воскресенье перменная облачность без осадков. Днем до +10 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду.

В Севастополе солнце также будет скрыто за облаками, но осадков не ожидается. Днем до +9 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

На ЮБК сегодня также переменная облачность, без осадков. Днем до +11 градусов, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

В Керчи ожидается сухая малооблачная погода. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду. Днем до +9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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