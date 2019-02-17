2019-02-17T10:08:53+03:00
Общество

В Крыму хотят сделать горнолыжный курорт

Возможность его создания изучат эксперты
Надежда ДАЦЮК
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В этом году министерство курортов и туризма Крыма закажет исследование по поводу перспектив создания горнолыжного курорта.

Как сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко, теоретически для создания такого курорта может подойти северный склон горы Чатыр-Даг или плато горы Ай-Петри, однако последнее слово будет за специалистами.

- Сейчас наше министерство разрабатывает техническое задание, чтобы заказать исследование. На конкурс пригласим авторитетные отечественные и зарубежные компании, - уточнил Вадим Волченко.

Сейчас крымчане катаются на санках и лыжах на плато горы Ай-Петри. Однако путь к месту катания бывает затруднен из-за снежных заносов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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