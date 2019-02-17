В Красногвардейском районе дважды перевернулась легковушка
В салоне был трехлетний ребенок
Фото: "Автопартнер Крым"/"Вконтакте"
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В Красногвардейском районе легковой автомобиль вылетел на обочину и перевернулся два раза. В машине находился трехлений ребенок, сообщили очевидцы в соцсетях.
- Обгонявшая машина попала ему в мертвую зону, в итоге уходил от удара и понесло! Nissan Два раза кувыркнулся, - сообщили очевидцы.
Свидетели сообщают, что пострадавших в аварии нет:
- Слава Богу, все живы, и что самое важное, без увечий. В машине находилась девочка годика 3, благо была в кресле, пристегнута, - сообщила Юлия.
Пассажиры авто отделались испугом, только одна женщина поцарапала руку.
ИСТОЧНИК KP.RU