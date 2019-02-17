В Красногвардейском районе дважды перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-17T12:47:27+03:00

В салоне был трехлетний ребенок

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В Красногвардейском районе легковой автомобиль вылетел на обочину и перевернулся два раза. В машине находился трехлений ребенок, сообщили очевидцы в соцсетях.

- Обгонявшая машина попала ему в мертвую зону, в итоге уходил от удара и понесло! Nissan Два раза кувыркнулся, - сообщили очевидцы.

Свидетели сообщают, что пострадавших в аварии нет:

- Слава Богу, все живы, и что самое важное, без увечий. В машине находилась девочка годика 3, благо была в кресле, пристегнута, - сообщила Юлия.

Пассажиры авто отделались испугом, только одна женщина поцарапала руку.

ИСТОЧНИК KP.RU