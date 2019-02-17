В Большой Ялте построят новую пожарную часть

СЕГОДНЯ 17:47 2019-02-17T17:47:24+03:00

Она расположится в селе Оползневое

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Новая пожарно-спасательная часть появится в селе Оползневом в Большой Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС. Новое подразделение построят на территории бывшей пожарной части, которая располагалась в селе до 1985 года.

По данным пресс-службы чрезвычайного ведомства, завершены подготовительные работы для начала строительства.

- Основную сложность в данном процессе представлял демонтаж 25-ти метровой железо-бетонной конструкции - трубы теплоносителя, которая была размещена в районе ведения строительных работ, - уточнили Главном управлении МЧС по РК.

Сооружение демонтировали и разобрали.

В Крыму работает 32 пожарно-спасательных части и 15 отдельных постов.

ИСТОЧНИК KP.RU